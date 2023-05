El ciclón Mocha toca tierra en Myanmar, mata al menos a 3 personas

Una persona monta en motocicleta en una carretera casi vacía antes de la llegada del ciclón Mocha en Sittwe, en el estado de Rakhine, el domingo 14 de mayo de 2023. Bangladesh y Myanmar se preparaban el domingo para el impacto de un ciclón muy fuerte que empezaba a golpear zonas costeras, y las autoridades instaban a miles de personas en los dos países a buscar cobijo. (AP Foto) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.