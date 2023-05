El "ciber gulag": Cómo rastrea, censura y controla Rusia a sus ciudadanos

Yekaterina Maksimova entra en una parada del metro en Moscú, Rusia, el 22 de mayo de 2023. La a periodista y activista ha sido detenida cinco veces en el último año gracias a un omnipresente sistema de cámaras de seguridad con reconocimiento facial. Cuenta que la policía le decía que las cámaras “reaccionaban” a su paso, aunque a menudo no parecían entender el motivo y la dejan ir tras unas horas. (AP Foto/Alexander Zemlianichenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved