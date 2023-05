El 2do partido prodemocrático más grande de Hong Kong decide desaparecer, entre represión política

Archivo - Varios miembros del Partido Cívico de Hong Kong (de izquierda a derecha), Cheng Tat-hung, Dennis Kwok, Alan Leong, Alvin Yeung y Jeremy Tam, concluyen una conferencia de prensa después de ser descalificados para una elección legislativa en esa ciudad-estado, el 30 de julio de 2020. El partido político prodemocrático de Hong Kong votó el sábado 27 de mayo de 2023 a favor de disolverse, luego de que ninguno de sus miembros presentara nominaciones para ocupar puestos en el comité ejecutivo. (AP Foto/Kin Cheung, Archivo) Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved