Egipto teme oleada masiva de refugiados desde Gaza tras amenaza israelí

Palestinos evacúan a rehenes tras un bombardeo israelí en el campamento de refugiados de Rafah, el jueves 12 de octubre de 2023, en el sur de la Franja de Gaza. Egipto teme que el llamado Israelí a evacuar Gaza provoque una oleada masiva de refugiados a su territorio (AP Foto/Hatem Ali)