EEUU sanciona a banda de traficantes de migrantes del noroeste de México

ARCHIVO - Migrantes centroamericanos caminan al final de la tarde a su salida de Mexicali, México, el 20 de noviembre de 2018, en su ruta hacia Tijuana. La Oficina del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones el 16 de junio de 2023 a una banda de tráfico de migrantes en México conocida como la organización Hernández Salas, con base en Mexicali, que ofrecía documentación falsa a solicitantes de asilo para cumplir el proceso al menos desde 2018, según el Departamento del Tesoro. La banda hacía pasar a los migrantes hacia territorio estadounidense de forma ilegal. (AP Foto/Rodrigo Abd, Archivo) Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.