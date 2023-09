EEUU reconoce discretamente que Irán puso en órbita un satélite de imágenes

Esta escena tomada de un video emitido por la televisora iraní el miércoles 27 de septiembre de 2023 muestra lo que el ministro iraní de Comunicaciones, Isa Zarepour describió como un satélite Noor-3 lanzado en un cohete desde un lugar no revelado en Irán. (IRIB via AP) Islamic Republic of Iran Broadcasting, IRIB