EEUU, Perú y Bolivia declaran su apoyo a Ecuador ante actos de violencia

Militares patrullan a las afueras del palacio presidencial durante el estado de excepción en Quito, Ecuador, el martes 9 de enero de 2024. El país ha registrado una secuencia de ataque después de que el gobierno decretara estado de excepción, tras la presunta fuga de la cárcel de un peligroso líder de un grupo crimina. (AP Foto/Dolores Ochoa)