Edmundo González participa en movilización en Madrid dos meses después de comicios venezolanos

El líder opositor venezolano Edmundo González saluda a sus partidarios en la Puerta del Sol, en el centro de Madrid, España, el sábado 28 de septiembre de 2024. (Foto AP/Bernat Armangue) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Miembros de la diáspora venezolana se reúnen para apoyar al líder opositor venezolano Edmundo González en la Puerta del Sol en el centro de Madrid, España, el sábado 28 de septiembre de 2024. (Foto AP/Bernat Armangue) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un hombre sostiene una imagen de la líder opositora María Corina Machado durante una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro dos meses después de las disputadas elecciones presidenciales que los líderes de la oposición dicen haber ganado por abrumadora mayoría en Caracas, Venezuela, el sábado 28 de septiembre de 2024. (Foto AP/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved