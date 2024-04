Ecuatorianos inician feriado de dos días por falta de energía con cortes de hasta 13 horas

Un hombre se encuentra en las orillas expuestas del embalse de Mazar, en la provincia de Azuay de Ecuador, el miércoles 17 de abril de 2024. Ecuador comenzó el martes a racionar la electricidad en las principales ciudades del país debido a que una sequía limita la producción en las plantas hidroeléctricas. (AP Foto/Xavier Caivinagua) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved