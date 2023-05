Ecuador: inicia una semana crucial para la supervivencia del gobierno

El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso asiste a una ceremonia para anunciar reformas tributarias en el palacio de gobierno en Quito, Ecuador, el jueves 11 de mayo de 2023. El lunes 15 de mayo de 2015 comienza una semana crucial para la supervivencia del gobierno de Lasso, quien en los próximos días podría ser destituido por la Asamblea. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved