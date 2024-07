Ecuador: indígenas entregan proyecto a Asamblea que exige consulta sobre proyectos en su territorio

Integrantes de la comunidad indígena marchan hacia la Asamblea Nacional para presentar un proyecto de ley para una consulta libre, previa e informada en Quito, Ecuador, el martes 2 de julio de 2024. La propuesta de ley busca que las autoridades consulten, además de informar, a las comunidades con antelación a que se realicen proyectos en su territorio. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Leónidas Iza, en el centro, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, lidera la marcha a la Asamblea Nacional para presentar un proyecto de ley para una consulta libre, previa e informada en Quito, Ecuador, el martes 2 de julio de 2024. La propuesta de ley busca que las autoridades consulten, además de informar, a las comunidades con antelación a que se realicen proyectos en su territorio.