Ecuador: Exvicepresidente Jorge Glas recupera derechos políticos

ARCHIVO - El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, habla durante una entrevista en su oficina en Quito, Ecuador, el 12 de septiembre de 2017. Un juez de la provincia de Guayas restauró el viernes 9 de junio de 2023 los derechos políticos del exvicepresidente, quien salió de prisión con libertad provisional a finales de 2022, y ordenó levantar los impedimentos para su participación en las elecciones anticipadas del 20 de agosto. (Foto AP/Dolores Ochoa, Archivo) Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.