Ecuador: cerca de 1.500 personas rescatadas tras inundaciones al norte del país

Un hombre descansa en la entrada de su casa afectada por las inundaciones de Esmeraldas, Ecuador, el lunes 5 de junio de 2023. La provincia costera de Esmeraldas se inundó el domingo tras 12 horas de continuas lluvias que provocaron evacuaciones por el desbordamiento de seis ríos. (AP Foto/César Muñoz) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer camina por una calle inundada en Esmeraldas, Ecuador, el lunes 5 de junio de 2023. La provincia costera de Esmeraldas se inundó el domingo tras 12 horas de continuas lluvias que provocaron evacuaciones por el desbordamiento de seis ríos. (AP Foto/César Muñoz) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

