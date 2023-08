Ecuador: candidata Luisa González se sentará a hablar con todos, con expresidente Correa como asesor

Luisa González, candidata presidencial por el movimiento Revolución Ciudadana, en una entrevista con The Associated Press, ante las elecciones del próximo domingo, en Quito, Ecuador, el lunes 14 de agosto de 2023. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Luisa González, candidata presidencial por el movimiento Revolución Ciudadana, en una entrevista con The Associated Press, ante las elecciones del próximo domingo, en Quito, Ecuador, el lunes 14 de agosto de 2023. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved