Ecuador anuncia mayor control en la exportación de banano, ante cargamentos contaminados con cocaína

Un vehículo pasa por una carretera que atraviesa una hacienda de banano en Los Ríos, Ecuador, el martes 15 de agosto de 2023. El clima húmedo y tropical de Ecuador permite a las plantaciones cosechar banano durante todo el año y abastece al 30 % de la demanda mundial. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved