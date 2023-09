Durante casi 25 años, un corresponsal de la AP observó el desarrollo de la era de Putin en Rusia

ARCHIVO - Hombres pescan cerca de las fortalezas de Narva, Estonia (izquierda) e Ivangorod, Rusia, 24 de mayo de 2023. Los dos países siguieron rumbos radicalmente opuestos desde la caída de la Unión Soviética. Un corresponsal de AP que vivió en Moscú casi desde el comienzo del reinado de Vladimir Putin hasta inicios de este año ha visto los avances de Rusia así como su caída en el aislamiento. Ahora, desde Estonia, analiza la promesa incumplida de Rusia. (AP Foto/Jim Heintz, File) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.