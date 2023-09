Dos muertos y dos heridos en atentado con coche bomba en el suroeste colombiano

Un trabajador se encuentra en lo que queda de un almacén de repuestos después de que un coche bomba explotara detrás de una comisaría en Timba, Cauca, Colombia, el miércoles 20 de septiembre de 2023. (AP Foto/Andrés Quintero) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un trabajador apaga un incendio en lo que queda de un almacén de repuestos después de que un coche bomba explotara detrás de una estación de policía en Timba, Cauca, Colombia, el miércoles 20 de septiembre de 2023. (AP Foto/Andrés Quintero) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Escombros de casas y de un almacén de repuestos cubren el suelo después de que un coche bomba explotara detrás de una estación de policía en Timba, Cauca, Colombia, el miércoles 20 de septiembre de 2023. (AP Foto/Andrés Quintero) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.