Dos madres buscan justicia por sus hijos adolescentes asesinados a tiros en protestas de Perú

Dominga Hancco sostiene una imagen de su difunta hija Jhamileth Aroquipa, mientras está sentada en la habitación de la chica fallecida durante una entrevista en Juliaca, Perú, el martes 28 de noviembre de 2023. La hija de 17 años de Hancco fue asesinada a tiros durante las protestas antigubernamentales que sacudieron a Perú a principios de 2023 tras la destitución del presidente Pedro Castillo. (Foto AP/Franklin Briceño) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Frank Apaza consuela a su madre Asunta Jumpiri, quien sostiene un cartel de su difunto hijo Brayan Apaza, durante una protesta exigiendo que la presidenta Dina Boluarte pida elecciones inmediatas y justicia para los asesinados en las protestas tras la destitución de su predecesor Pedro Castillo, en Lima, Perú, el sábado 29 de julio de 2023. El hijo de 15 años de Jumpiri fue asesinado a tiros durante las protestas antigubernamentales que sacudieron Perú a principios de 2023. (Foto AP/Franklin Briceño) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Dominga Hancco grita mientras sostiene una imagen de su hija Jhamileth Aroquipa durante una protesta pidiendo justicia para las víctimas de la violencia política, en Lima, Perú, el 29 de julio de 2023. La hija de 17 años de Hancco fue asesinada a tiros durante las protestas antigubernamentales que sacudieron a Perú a principios de 2023 tras la destitución del presidente Pedro Castillo. (Foto AP/Martín Mejía, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved