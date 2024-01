Dominicanas luchan contra embarazo adolescente y matrimonio infantil en un país que prohíbe abortar

Los miembros del club de adolescentes usan camisetas que dicen "Yo cuido mi cuerpo y mi salud" en una sesión sobre educación sexual en una escuela el fin de semana en Azua, República Dominicana, el sábado 9 de diciembre de 2023. (AP Foto/María Hernández) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Los miembros de un club de adolescentes se reúnen para una sesión de educación sexual impartida por la voluntaria Marcia González, arriba, segunda desde la izquierda, en una escuela el fin de semana en Azua, República Dominicana, el sábado 9 de diciembre de 2023. (AP Foto/María Hernández)

Rosa Hernández muestra una foto de su difunta hija Rosaura Almonte en Santo Domingo, República Dominicana, el domingo 10 de diciembre de 2023. Hernández pidió una excepción para que su hija abortara para poder usar quimioterapia como tratamiento para la leucemia, pero fue negado porque eso pondría al feto en riesgo de muerte en República Dominicana, donde el aborto está penalizado sin excepciones. Tanto su hija como el feto de 13 semanas de su hija murieron en 2012. (AP Foto/Ricardo Hernández)

Miembros de la Confederación Nacional de Mujeres del Campo cantan durante una visita de legisladores estadounidenses y miembros del Centro para la Igualdad de las Mujeres en la sede de la organización en San Cristóbal, República Dominicana, el viernes 8 de diciembre de 2023. (AP Foto/María Hernández)

Mujeres que dieron a luz recientemente esperan atención médica en el Hospital de Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia en Santo Domingo, República Dominicana, el domingo 10 de diciembre de 2023. (AP Foto/Ricardo Hernández)