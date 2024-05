Dolor e indignación por los más de 100.000 desaparecidos marca el Día de la Madre en México

Ceci Flores, líder de un grupo de "madres buscadoras" del norte de México, carga una pala en el sitio donde dijo que su equipo halló un crematorio clandestino, el miércoles 1 de mayo de 2024, en Tláhuac, en el sur de la Ciudad de México. A la izquierda detrás de ella se encuentra el activista Bryan Lebaron. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved

La gente asiste a la Marcha Nacional Anual en Búsqueda de Madres, que se celebra cada Día de la Madre en la Ciudad de México, el viernes 10 de mayo de 2024. Los manifestantes dicen que el gobierno carece de interés en investigar las desapariciones de las más de 100.000 personas en México. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La gente asiste a la Marcha Nacional Anual en Búsqueda de Madres, que se celebra cada Día de la Madre en la Ciudad de México, el viernes 10 de mayo de 2024. Los manifestantes dicen que el gobierno carece de interés en investigar las desapariciones de las más de 100.000 personas en México. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved