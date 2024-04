Docentes y estudiantes argentinos protestan por el ajuste que afecta a Universidad de Buenos Aires

Estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) toman clase en la calle en Buenos Aires, Argentina, el jueves 18 de abril de 2024. La UBA llevó al exterior las clases como protesta por el congelamiento de su presupuesto dispuesto por el presidente argentino, Javier Milei, como parte de sus medidas de austeridad. (AP Foto/Víctor R. Caivano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) toman clase en la calle en Buenos Aires, Argentina, el jueves 18 de abril de 2024. La UBA llevó al exterior las clases como protesta por el congelamiento de su presupuesto dispuesto por el presidente argentino, Javier Milei, como parte de sus medidas de austeridad. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Personal médico y estudiantes protestan fuera del Hospital de Clínicas, al fondo, que depende financieramente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), contra el congelamiento presupuestario de la UBA dispuesto por el presidente argentino, Javier Milei, como parte de sus medidas de austeridad en Buenos Aires, Argentina, el jueves 18 de abril de 2024. (AP Foto/Víctor R. Caivano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) esperan en un pasillo a oscuras en el edificio de Medicina antes de entrar a clase en Buenos Aires, Argentina, el jueves 18 de abril de 2024. Las autoridades universitarias apagaron las luces para ahorrar electricidad tras las medidas de austeridad dispuestas por el presidente argentino, Javier Milei, que incluye un congelamiento del presupuesto de la UBA. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) toman clase en la calle en Buenos Aires, Argentina, el jueves 18 de abril de 2024. La UBA llevó al exterior las clases como protesta por el congelamiento de su presupuesto dispuesto por el presidente argentino, Javier Milei, como parte de sus medidas de austeridad. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Varias personas en un pasillo a oscuras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en Buenos Aires, Argentina, el jueves 18 de abril de 2024. Las autoridades universitarias apagaron las luces para ahorrar electricidad tras las medidas de austeridad dispuestas por el presidente argentino, Javier Milei, que incluye un congelamiento del presupuesto de la UBA. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved