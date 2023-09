Docenas de muertos en explosión en una gasolinera en pleno éxodo de Nagorno Karabaj a Armenia

Un hombre de etnia armenia que resultó herido durante una explosión en una gasolinera llena de gente en Stepanakert, la capital de Nagorno Karabaj, es visto en una ambulancia en el Centro Médico Nacional de Quemados en Ereván, Armenia, martes 26 de septiembre de 2023. Miles de armenios han abandonado Nagorno Karabaj después de que el ejército azerbaiyano recuperara el control total de la región separatista la semana pasada. (Hayk Baghdasaryan/PHOTOLURE Foto via AP) PHOTOLURE

Personas de etnia armenia de Nagorno-Karabaj miran el paisaje de Nagorno-Karabaj en su viaje hacia la localidad Kornidzor, en la región de Syunik, Armenia, el lunes 25 de septiembre de 2023. Miles de armenios han salido de Nagorno Karabaj después de una rápida operación militar la semana pasada en la que Azerbaiyán recuperó toda la región tras tres décadas de control separatista.