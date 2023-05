Docenas de escuelas serbias reciben amenazas de bomba

Gente manifestándose contra la violencia en Belgrado, Serbia, el viernes 12 de mayo de 2023. Docenas de escuelas serbias recibieron amenazas de bomba el miércoles 17 de mayo de 2023, según indicó el Ministerio de Educación, en medio de preocupaciones de seguridad tras dos tiroteos masivos este mes, uno de ellos en una escuela primaria. (AP Foto/Darko Vojinovic) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved