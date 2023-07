Disputas internas ponen al borde de la crisis al partido gobernante de Bolivia

ARCHIVO - El presidente boliviano Luis Arce, a la izquierda, camina con el expresidente Evo Morales durante la denominada "Marcha por la patria" en El Alto, Bolivia, el 29 de noviembre de 2021. Las discrepancias en el partido gobernante de Bolivia se han intensificado a un punto que amenazan con una ruptura entre Morales, jefe del Movimiento al Socialismo (MAS) y Arce, su heredero político. (AP Foto/Juan Karita, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer camina frente a un mural con propaganda política del partido Movimiento Al Socialismo (MAS) en El Alto, Bolivia, el miércoles 5 de julio de 2023. El gobernante MAS ha jugado un papel importante en la política boliviana durante casi 20 años. (AP Foto/Juan Karita)

Una mujer camina frente a un mural de temática revolucionaria en El Alto, Bolivia, el miércoles 5 de julio de 2023. Tanto el actual presidente Luis Arce como el expresidente Evo Morales compiten por el control de sindicatos y organizaciones sociales que son la base del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS). (AP Foto/Juan Karita)