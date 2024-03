Diplomático de EEUU critica a China por utilizar la coacción e intimidación en disputas marítimas

ARCHIVO - Guardacostas filipinos del BRP Sindangan bajan sus defensas de goma al colisionar con un barco de guardacostas chino, a la derecha, que bloqueó su rumbo cuando intentaba llegar al banco de arena Second Thomas, conocido localmente como banco Ayungin, en el disputado Mar de China Meridional, el martes 5 de marzo de 2024. (AP Foto/Aaron Favila, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved