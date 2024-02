Derrumbe de mina ilegal en Venezuela revela sentimiento de abandono de comunidades rurales

Residentes colaboran para colocar un ataúd con los restos del minero Richard Bastardo en una tumba del cementerio en La Paragua, estado de Bolívar, Venezuela, el jueves 22 de febrero de 2024. El colapso de una mina a cielo abierto que operaba ilegalmente en el centro de Venezuela dejó más de una quincena de muertos, incluido a Bastardo, y varios heridos, informaron las autoridades el miércoles 21 de febrero, que también indicaron que podría haber un número indeterminado de personas atrapadas bajo la tierra. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer llora, de frente a la cámara, al abrazar a un familiar que estaba en Bulla Loca durante el colapso de la mina, en el aeropuerto en La Paragua, estado de Bolívar, Venezuela, el jueves 22 de febrero de 2024. El colapso de una mina a cielo abierto que operaba ilegalmente en el centro de Venezuela dejó más de una quincena de muertos y varios heridos, informaron las autoridades el miércoles 21 de febrero, que también indicaron que podría haber un número indeterminado de personas atrapadas bajo la tierra. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El ataúd con los restos del minero Gerson Leal en una camioneta camino al cementerio en La Paragua, estado de Bolívar, Venezuela, el jueves 22 de febrero de 2024. El colapso de una mina a cielo abierto que operaba ilegalmente en el centro de Venezuela dejó más de una quincena de muertos, incluido a Leal, y varios heridos, informaron las autoridades el miércoles 21 de febrero, que también indicaron que podría haber un número indeterminado de personas atrapadas bajo la tierra. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved