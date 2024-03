Derriban puerta del palacio de gobierno de México durante manifestación por caso Ayotzinapa

ARCHIVO - Un hombre pasa cargado con mercancía por delante del Palacio Nacional en Ciudad de México, el 5 de diciembre de 2019. Un grupo de manifestantes derribó el miércoles 6 de marzo de 2024 una de las puertas del Palacio Nacional de México, con una camioneta, en una escalada de las protestas que mantienen desde hace varios días jóvenes y familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos desde 2014 para exigir celeridad en la investigación. (AP Foto/Rebecca Blackwell, Archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.