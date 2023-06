Demandan a Amazon por enrolar clientes en Amazon Prime sin su consentimiento

ARCHIVO - Vehículo de entrega de mercadería de Amazon Prime en Pittsburgh, 18 de marzo de 2020. La Comisión Federal de Comercio demandó a Amazon el miércoles 21 de junio de 2023 por presuntamente enrolar a consumidores en su programa Amazon Prime sin su consentimiento y dificultar la cancelación de las suscripciones. (AP Foto/Gene J. Puskar, File) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved