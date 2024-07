Delta Air Lines anuncia que cancelaciones de vuelos continúan tras corte tecnológico

Empleados de servicio al cliente de la aerolínea Delta dan información a viajeros de vuelos retrasados mientras hacen fila en el aeropuerto Internacional Minneapolis/St. Paul luego que una actualización de software defectuosa causó estragos tecnológicos en todo el mundo, el viernes 19 de julio de 2024, en Minneapolis. (AP Foto/Adam Bettcher) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved