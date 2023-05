Declaración de Brasilia acuerda una hoja de ruta para la integración

Líderes de Sudamérica posan para la foto en la Cumbre Sudamericana en Brasilia, Brasil, el martes 30 de mayo de 2023. Desde la izquierda, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro; el presidente de Surinam, Chan Santokhi; el presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali; el presidente de Colombia, Gustavo Petro; el presidente de Bolivia, Luis Arce; el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente de Argentina, Alberto Fernández; el presidente de Chile, Gabriel Boric; el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso; el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y el primer ministro de Perú, Alberto Otarola. (AP Foto/Andre Penner) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.