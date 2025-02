Daniel Noboa, el heredero de un emporio multimillonario que busca reelegirse en Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien se postula para la reelección, saluda después de acompañar a su compañera de fórmula, María José Pinto, a emitir su voto durante las elecciones presidenciales en Quito, Ecuador, el domingo 9 de febrero de 2025. (Foto AP/Carlos Noriega) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved