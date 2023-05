Cumbre del G7: Piden a China y Norcorea frenar arsenales nucleares; Zelenskyy viaja a Japón

Los líderes que asisten a la cumbre del G7 posan para una foto durante una visita al Parque de la Paz en Hiroshima, Japón, el 19 de mayo de 2023. De izquierda a derecha: Charles Michel, presidente del Consejo Europeo; Giorgia Meloni, primera ministra de Italia; Justin Trudeau, primer ministro de Canadá; Emmanuel Macron, presidente de Francia; Fumio Kishida, primer ministro de Japón; Joe Biden, presidente de Estados Unidos; Olaf Scholz, canciller de Alemania; Rishi Sunak, primer ministro de Gran Bretaña, y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. (AP Foto/Susan Walsh, Pool) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.