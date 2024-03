Cuatro acusados del ataque en Moscú se presentan en la corte con señales de golpiza; 2 aceptan culpa

Un hombre coloca flores en un altar improvisado a las víctimas del ataque en Moscú, en San Petersburgo, Rusia, el sábado 23 de marzo de 2024. (AP Foto/Dmitri Lovetsky) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El presidente ruso Vladímir Putin enciende una vela en memoria de las víctimas de un ataque a la sala de conciertos Crocus City Hall, en un día de duelo nacional, el domingo 24 de marzo de 2024, en Rusia. (Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin foto compartida vía AP)

Un sospechoso de participar en el mortal ataque a una sala de conciertos en Moscú es escoltado por agentes de policía en el tribunal de Basmanny, el 24 de marzo de 2024, en Moscú, Rusia. (Foto AP/Alexander Zemlianichenko)

Un sospechoso del ataque cometido en el Crocus City Hall el viernes pasado permanece sentado en un juzgado en la Corte del Distrito Basmanny, el domingo 24 de marzo de 2024, en Moscú. (AP Foto/Alexander Zemlianichenko)