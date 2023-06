Cuatro abogados retenidos y luego liberados en amotinamiento en una cárcel de Quito

Una mujer pregunta por un pariente encarcelado que iba a ser trasladado a una prisión diferente mientras observa la salida de policías del centro penitenciario de El Inca en Quito, Ecuador, el jueves 8 de junio de 2023. La policía intervino en la cárcel para liberar a cuatro abogados que fueron retenidos por presos, como reclamo para el traslado a una nueva prisión, según el subcomandante distrital de policía en Quito, Juan Orquera. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved