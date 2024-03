Cronología del anuncio de cáncer de la princesa Catalina

ARCHIVO - Catalina, la princesa de Gales, la princesa Carlota, el príncipe Jorge, Guillermo, el príncipe de Gales, el príncipe Luis y Mia Tindall llegan a la misa de Navidad en la Iglesia de Santa María Magdalena en Sandringham, Norfolk, Inglaterra el 25 de diciembre de 2023. (Foto AP/Kin Cheung, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved