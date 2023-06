Críticas llevan a Chile a revertir su declinación a participar en Feria del Libro de Frankfurt

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, se agacha para recoger un aparato de traducción mientras se prepara para una conferencia de prensa con el presidente de Chile, Gabriel Boric, en el palacio presidencial de La Moneda en Santiago, Chile, el miércoles 14 de junio de 2023. Una avalancha de críticas ante la decisión de Chile de declinar ser el invitado de honor de la prestigiosa Feria del Libro de Frankfurt, en Alemania, llevó el viernes 16 de junio de 2023 a Boric a tratar de revertir la situación para poder participar. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.