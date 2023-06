Crisis en Rusia: líder del grupo Wagner le acaba declarar la guerra al dictador Vladimir Putin y entra en Rostov con su ejercito

El Ministerio de Defensa negó los ataques, que no son los primeros. Además, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, citado por la agencia de noticias TASS, declaró que "el presidente Putin ha sido informado de todos los acontecimientos en torno a Prigozhin. Se están tomando las medidas necesarias". Entre esas medidas, el Comité Antiterrorista de Rusia informó este viernes de la apertura de un caso penal por llamamientos a rebelión armada contra Prigozhin, y el Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB), es el encargado de abrir ese caso.

Screenshot 2023-06-23 at 8.16.48 PM.png

De hecho, poco antes de la medianoche, el FSB ha pedido a los mercenarios del grupo Wagner a rebelarse contra su jefe: "Llamamos a los combatientes del Ejército privado a no cometer un error irreparable, cesar cualquier acción armada en contra del pueblo ruso, no cumplir las órdenes criminales y traidoras de Prigozhin, tomar medidas para su detención", afirmó el servicio de inteligencia en un comentario citado por Interfax.

Además, El vicecomandante de la campaña rusa en Ucrania, el general Sergei Surovikin, instó el viernes a los combatientes de la milicia privada Wagner a abandonar su oposición a la cúpula militar y regresar a sus bases.

Screenshot 2023-06-23 at 8.17.15 PM.png

Prigozhin, que dirige el ejército privado Wagner desde su creación que ha estado luchando junto con el ejército ruso en Ucrania, ha criticado duramente a los mandos militares rusos durante meses. Pero esta vez la escalada verbal supera las anteriores por mucho.

"Fuimos vilmente engañados y trataron de privarnos de la oportunidad de defender nuestra patria. Estábamos dispuestos a hacer concesiones al Ministerio de Defensa, a entregar nuestras armas, a encontrar una solución sobre cómo seguiríamos defendiendo al país.

Pero esta escoria no se calmó. Hoy, al ver que no estamos hundidos, lanzaron ataques con cohetes contra nuestros campamentos de retaguardia", dijo Prigozhin, que pidió al ejército ruso que no ponga resistencia a las fuerzas de Wagner.