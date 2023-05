Crisis hídrica: sale agua salada de los grifos en Uruguay

Bajos niveles bajos de agua en el embalse de Canelón Grande, que abastece de agua a la ciudad de Montevideo, en el departamento de Canelones, Uruguay, el lunes 15 de mayo de 2023. (AP Foto/Santiago Mazzarovich) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Bajos niveles de agua en la represa Paso Severino, que suministra agua a la ciudad de Montevideo y áreas metropolitanas adyacentes, en el departamento de Florida, Uruguay, el lunes 15 de mayo de 2023. (AP Foto/Santiago Mazzarovich) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Vista del embalse de Canelón Grande, que abastece de agua a la ciudad de Montevideo, en el departamento de Canelones, Uruguay, el lunes 15 de mayo de 2023. (AP Foto/Santiago Mazzarovich) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una manifestante protesta contra la falta de agua potable en Montevideo, Uruguay, el lunes 15 de mayo de 2023. (AP Foto/Santiago Mazzarovich) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una manifestante sostiene un cartel mientras protesta contra la falta de agua potable en Montevideo, Uruguay, el lunes 15 de mayo de 2023. (AP Foto/Santiago Mazzarovich) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved