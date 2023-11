Crece la presión para que Israel detenga los combates, que se intensifican cerca de Ciudad de Gaza

Un hombre se sienta sobre los escombros mientras otros buscan entre los restos de edificios atacados por la aviación israelí, en el campo de refugiados de Jabaliya, en el norte de la Franja de Gaza, el 1 de noviembre de 2023. (AP Foto/Abed Khaled) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

En esta imagen, distribuida por el ejército israelí el 2 de noviembre de 2023, se ve la campaña terrestre de las fuerzas de Israel en la Franja de Gaza. (Fuerzas de Defensa de Israel vía AP)

Una palestina llora mientras carga a su hijo herido tras un ataque aéreo israelí el jueves 2 de noviembre de 2023, en el campamento de refugiados de Bureij, en la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammed Dahman) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

En esta imagen sin fecha distribuida por el ejército israelí, vehículos blindados de transporte de tropas avanzan entre edificios destruidos durante una operación terrestre en la Franja de Gaza, (Fuerzas de Defensa de Israel vía AP)

Un niño palestino herido llora mientras los rescatistas tratan de sacarlo de los escombros de un edificio derrumbado tras un ataque aéreo israelí en el campo de refugiados de Bureij, en la Franja de Gaza, el jueves 2 de noviembre de 2023. (AP Foto/Mohammed Dahman) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos saquean un camión que transporta ayuda humanitaria el 2 de noviembre de 2023, cerca del paso fronterizo de Rafah, en la Franja de Gaza. (AP Foto/Hatem Ali) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos con doble nacionalidad se registran para cruzar a Egipto desde la Franja de Gaza, el 2 de noviembre de 2023, en el interior del paso fronterizo de Rafah. (AP Foto/Hatem Ali) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.