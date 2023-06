Corte rumana extiende arresto domiciliario de Andrew Tate

Andrew Tate gesticula junto a un gendarme al salir del tribunal en Bucarest junto su hermano Tristan, derecha, tras la primera audiencia de su juicio, 21 de junio de 2023. Una corte rumana el viernes 23 de junio de 2023 extendió en 30 días el arresto domiciliario de Andrew Tate, el polémico personaje de las redes sociales y exkickboxer profesional acusado de violación, tráfico de seres humanos y creación de una pandilla para explotar sexualmente a mujeres. (AP Foto/Alexandru Dobre) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved