Corte ordena repetir juicio y anula la condena a seis años de cárcel contra periodista de Guatemala

ARCHIVO - El fundador y editor de periódico José Rubén Zamora sale esposado de una audiencia judicial en Ciudad de Guatemala, el 14 de junio de 2023. Un tribunal lo condenó y sentención a seis años de prisión por un caso de lavado de dinero. Una corte de apelaciones ordenó que se repita el juicio contra el periodista, informaron sus hijos el 13 de octubre de 2023. (AP Foto/Santiago Billy, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved