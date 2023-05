Corte deja a segundo candidato fuera de las elecciones presidenciales de Guatemala

ARCHIVO - Roberto Arzú, candidato presidencial del partido Podemos, muestra su dedo manchado de tinta después de votar en las elecciones generales en Ciudad de Guatemala, el 16 de junio de 2019. La Corte de Constitucionalidad informó el jueves 25 de mayo de 2023 que rechazó tres recursos de apelación presentados por Arzú, a quien el Tribunal Supremo Electoral le había anulado su candidatura por considerar que realizó una campaña anticipada, con lo cual el aspirante queda fuera de la carrera presidencial. (AP Foto/Santiago Billy, Archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved