Corte británica rechaza que financiero actuara de “buena fe” en acuerdo inmobiliario con el Vaticano

ARCHIVO – Vista de la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el 20 de octubre de 2024. (AP Foto/Andrew Medichini, Archivo)

El financista se proclamó victorioso y afirmó que, según la decisión, no fue deshonesto y no hizo nada ilegal.

Mincione y sus abogados proclamaron su victoria, afirmando que la gran mayoría de sus reclamaciones restantes fueron aceptadas por el tribunal.

“Espero que el fallo pueda poner fin de una vez por todas a las afirmaciones de que soy deshonesto, o un estafador, o un criminal”, dijo.

“Es un alivio que, después de años de ser acusado injustamente por el Vaticano de robar su dinero, el Tribunal Mercantil inglés haya rechazado completamente la acusación del Vaticano de que yo, o el fondo Athena Capital o WRM Group, fuimos deshonestos o formamos parte de alguna conspiración o fraude en relación con la negociación y venta del edificio en 60 Sloane Avenue en 2018”, dijo Mincione en un comunicado.

El abogado Benjamin Robinson, de WRM Group de Mincione, dijo que el tribunal aprobó la gran mayoría de las reclamaciones sobre “la legitimidad de las negociaciones que llevaron a la venta” del edificio.

El caso de Londres constituye la primera vez que la Santa Sede enfrenta un juicio en un tribunal extranjero. Fue parte del daño colateral en que incurrió el Vaticano al decidir procesar a 10 personas, entre ellas, Mincione, por una serie de delitos financieros relacionados con su inversión en Londres que generaba pérdidas.

Los fiscales del Vaticano acusaron a Mincione y a otras personas de despojar a la Santa Sede de decenas de millones de euros en tarifas y comisiones. Otro corredor londinense, Gianluigi Torzi, fue acusado de extorsionar al Vaticano por 15 millones de euros para ceder el control del edificio. Ambos fueron condenados por el tribunal del Vaticano, junto con otras siete personas, incluido un cardenal, quienes han presentado apelaciones.

