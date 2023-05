Corea del Sur y Japón estrechan vínculos con segunda cumbre

Numerosos manifestantes cargan un cartel con la imagen del presidente surcoreano Yoon Suk Yeool proyectada en una antigua bandera imperial del ejército japonés, durante una protesta contra las políticas del gobierno japonés, efectuada en Seúl, Corea del Sur, el sábado 6 de mayo de 2023. El cartel dice "Traidor projaponés". (AP Foto/Ahn Young-joon) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.