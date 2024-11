Corea del Sur realiza homenaje a trabajadores forzados tras boicotear evento japonés

Familiares de las víctimas coreanas y funcionarios surcoreanos ofrecen una oración durante un acto conmemorativo en el emplazamiento del antiguo Cuarto Dormitorio Souai para los trabajadores mineros de la península coreana, en Sado, prefectura de Niigata, Japón, lunes 25 de noviembre de 2024, un día después de boicotear un acto conmemorativo organizado por funcionarios japoneses. (AP foto/Eugene Hoshiko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved