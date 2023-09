Corea del Norte lanza dos misiles balísticos de corto alcance al mar

En esta fotografía tomada y publicada por la oficina de prensa del gobierno de la región del krai de Primorie, el gobernante de Corea del Norte, Kim Jong Un, platica con el ministro de Recursos Naturales de Rusia, Alexander Kozlov, quien no aparece en la fotografía, el martes 12 de septiembre de 2023, tras cruzar la frontera hacia Rusia en Jasán, a unos 127 kilómetros (79 millas) al sur de Vladivostok, Rusia. ( Oficina de prensa del gobierno de la región de Krai de Primorie vía AP) Press Office of the Primorsky Krai region administration