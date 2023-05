Consevadores se imponen en elección constituyente en Chile

El presidente de Chile, Gabriel Boric, muestra su papeleta antes de emitir su voto durante una elección para elegir a los miembros de un Consejo Constitucional que redactará una nueva propuesta de Constitución, en Punta Arenas, Chile, el domingo 7 de mayo de 2023. (AP Foto/Andrés Poblete) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Los trabajadores electorales cuentan las papeletas después del cierre de las urnas durante una elección para elegir a los miembros de un Consejo Constitucional que redactará una nueva propuesta de constitución en Santiago, Chile, el domingo 7 de mayo de 2023. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Miembros del Partido Republicano celebran mientras escuchan los resultados parciales tras la elección de un Consejo Constitucional, que redactará una nueva propuesta de Constitución en Santiago, Chile, el domingo 7 de mayo de 2023. Un primer intento de reemplazar la actual Carta legada por los militares hace 42 años fue rechazada por los votantes durante un referéndum en 2022. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, levanta el brazo mientras celebra la obtención del mayor número de diputados tras la elección del Consejo Constitucional, que redactará una nueva propuesta de constitución en Santiago, Chile, el domingo 7 de mayo de 2023. Una primer intento de reemplazar el estatuto actual legado por los militares hace 42 años fue rechazado por los votantes durante un referéndum en 2022. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un anciano vota durante una elección para elegir a los miembros de un Consejo Constitucional que redactará una nueva propuesta de Constitución, en la antigua estación de trenes de Mapocho, ahora un centro cultural, en Santiago, Chile, el domingo 7 de mayo de 2023. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

