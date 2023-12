Consejo de Seguridad de ONU no toma medidas sobre disputa entre Venezuela y Guyana por el Esequibo

El presidente de la Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guyana Esequiba, Hermann Escarra, de pie junto al nuevo mapa de Venezuela que incluye el territorio del Esequibo, durante una ceremonia de develación en Caracas, Venezuela, el viernes 8 de diciembre de 2023. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved