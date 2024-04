Congreso peruano rechaza dos pedidos de remoción de la presidenta Boluarte

Efectivos de la policía y la fiscalía, en el exterior de la casa de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, durante un allanamiento para incautar relojes de lujo dentro de una investigación preliminar por presunto enriquecimiento ilícito, en Lima, Perú, el 30 de marzo de 2024. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved