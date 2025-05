"Cónclave", "fumata", “habemus papam”: glosario de términos usados en la transición papal

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

La frase en latín que significa “todos fuera”, es pronunciada por el maestro de celebraciones litúrgicas papales, que actualmente es el arzobispo italiano Diego Ravelli, para pedir a todos los presentes, excepto a los cardenales electores, que abandonen la capilla Sixtina para comenzar el proceso de votación durante el cónclave.

Esta frase en latín se traduce como “tenemos papa”. Son las palabras utilizadas por el “protodiácono” del Colegio Cardenalicio para anunciar desde la galería de la basílica de San Pedro que se ha elegido un nuevo papa. Luego dice el nombre de nacimiento del nuevo papa y el nombre que ha elegido usar como papa, también en latín. El actual protodiácono es el cardenal francés Dominique Mamberti.

Estos son los tres cardenales, elegidos por sorteo entre los electores, que se encargan de recoger las papeletas de cualquier elector que haya llegado a Roma, pero esté enfermo durante el cónclave.

Estos son los tres cardenales, elegidos por sorteo entre los electores, que se encargan de revisar las papeletas durante el cónclave.

Estos son los tres purpurados, elegidos por sorteo entre los electores, que se encargan de revisar cada papeleta y anunciarla al cónclave reunido después de cada ronda de votación. Luego cuentan los votos: para ganar la elección, se necesitan dos tercios de los votos, y queman las papeletas.

La frase en latín “sede vacante” es el período entre la muerte o renuncia del papa y la elección de uno nuevo.

Esta frase en latín significa “todo el rebaño del Señor”. Es la constitución del Vaticano que regula los procesos desde la muerte de un papa hasta que se elige uno nuevo. San Juan Pablo II la emitió en 1996 durante su papado, y Benedicto XVI la enmendó dos veces, más significativamente al eliminar la disposición de Juan Pablo de que después de aproximadamente 12 días de votación una mayoría simple podría elegir un nuevo papa en lugar de una mayoría de dos tercios. Si el cónclave dura más, los dos candidatos con más votos pasan a una segunda vuelta, y se requiere una mayoría de dos tercios para ganar. Ninguno de los dos principales candidatos vota en la segunda vuelta.

Después de las sesiones de votación en la capilla Sixtina, las papeletas se queman en un horno especial para indicar el resultado al mundo exterior. Si no se elige un pontífice, las papeletas se mezclan con cartuchos que contienen perclorato de potasio, antraceno (un componente del alquitrán de hulla) y azufre para producir humo negro. Si hay un ganador, las papeletas quemadas se mezclan con clorato de potasio, lactosa y resina de cloroformo para producir la fumata blanca. Por lo general, se tocan las campanas para señalar aún más que ya hay un nuevo papa. ___ La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. AP es el único responsable de este contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

